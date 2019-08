Due reti per regalare la prima vittoria in campionato alla Lazio e per superare i 100 gol in Serie A. Una serata perfetta, quella dello stadio Ferraris, per Ciro Immobile, nella settimana in cui è anche nato il suo terzo figlio, Mattia, al quale ha dedicato l’esultanza: “Sono stati giorni meravigliosi - ha raccontato nel post partita a Sky Sport l’attaccante biancoceleste - Questo traguardo lo aspettavo con ansia dall'anno scorso. Mia moglie ha partorito, questa settimana è stata meravigliosa: la dedica per la doppietta va alla mia famiglia. I miei obiettivi? Non mi pongo limiti e non prometto gol, se non di uscire sempre con la maglietta sudata”. Il centravanti della nazionale Azzurra ha poi commentato il 3-0 alla Samp: “Avrei preferito vincere 1-0, così avremmo avuto meno occhi addosso - ha detto sorridendo - Noi lavoriamo a testa bassa e pedaliamo, sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più dopo l’ottavo posto dell'anno scorso. Devo fare i complimenti a tutti, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo una grande squadra che continuerà a fare bene, spero che i tifosi ci seguano sempre”, ha concluso.