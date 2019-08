Mancano due giorni al primo big match di stagione: sabato sera all'Allianz Stadium sarà già tempo di Juventus-Napoli. E ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei potenziali protagonisti del match, il capitano azzurro Lorenzo Insigne: "Contro la Juve è una gara molto sentita, noi speriamo di fare una grande partita e di uscire dallo stadio con un risultato positivo. Tuttavia non è ancora decisiva, ci sono tante partite da giocare e tante squadre che si sono attrezzate. Mai segnato allo Stadium? Sono tranquillo, per ogni attaccante il gol arriva". Ad arricchire il carico emotivo del match c'è la presenza del grande ex Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, problemi di salute permettendo: "Spero di vederlo in campo, mi farebbe piacere" - l'augurio di Insigne.

"Lozano ha grandi qualità"

Il nazionale italiano è poi tornato sul match d'apertura contro la Fiorentina: "Dobbiamo limare i dettagli ed evitare gli errori fatti a Firenze. Come abbiamo preparato il match con la Juve? Come gli altri anni". Poi un commento sul nuovo compagno Lozano, sul quale ci sono grandi aspettative: "Un grande giocatore, ha fatto bene sia in Olanda, che in nazionale. Si vede che ha grandi qualità, speriamo ci dia una mano". Infine, una battuta sul sorteggio di Champions League: "Non ci sono squadre che vorrei evitare o incontrare, sono tutte forti. Certo, l'anno scorso abbiamo beccato un girone duro e siamo stati sfortunati a non passare il turno, ma ce la siamo giocata alla pari".