Calciomercato, news e trattative del 29 agosto

Colpo Barcellona, Neymar a un passo dal ritorno. Inter, ufficiali Biraghi e Sanchez. Situazione Icardi: i nerazzurri riaprono il dialogo con Wanda, spunta l'ipotesi rinnovo e successivo prestito. Sassuolo, domani le visite mediche per Defrel e Chiriches. Laxalt va al Torino che prova a chiudere per Kamano. Simeone e Olsen al Cagliari. Roma, in arrivo Smalling: idea Mateus Vital. Il Milan insiste per Correa, ma l'Atletico Madrid dice ancora no all'offerta. Napoli, Hysaj può andare al Valencia. Bologna, fatta per Dominguez. Fiorentina, domani Caceres in città. Parma, idea Darmian

NEYMAR TORNA AL BARCELLONA!

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: I GIRONI LIVE

LE NEWS DI SKY SPORT ANCHE SU WHATSAPP