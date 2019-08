Una brutta notizia per Rolando Maran e per tutto il Cagliari. La formazione rossoblù, infatti, dovrà rinunciare a Leonardo Pavoletti per alcuni mesi. L'attaccante – uscito all'intervallo della gara d'esordio della nuova Serie A contro il Brescia per un infortunio che inizialmente non sembrava preoccupare più di tanto – dovrà stare lontano dai campi di gioco per diverso tempo. Ad annunciarlo è la stessa società rossoblù con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Il calciatore Leonardo Pavoletti ha svolto questo pomeriggio ulteriori controlli a seguito dell’infortunio rimediato in occasione della gara Cagliari-Brescia: gli esami strumentali, eseguiti presso la casa di cura polispecialistica 'Sant'Elena' di Quartu, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. L'attaccante si sottoporrà a nuovi accertamenti e valutazioni specialistiche", conclude il comunicato. Restano ancora da stabilire con certezza i tempi di recupero, ma Pavoletti dovrà stare ai box per diversi mesi.

Pavoletti: "Una goccia amara in un mare di soddisfazioni"

Subito dopo il comunicato ufficiale diramato dal Cagliari, lo stesso Pavoletti ha mandato un messaggio via Instagram: "La risonanza ha evidenziato la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il campo che mi ha regalato tantissime emozioni questa volta mi fa assaporare un infortunio amaro", si legge. "Anche se per ora è una bella batosta, per come è avvenuta e per le sensazioni che mi ha dato… sarà sempre una goccia amara in un mare di soddisfazioni!! E allora posso dire con sincerità che se proprio mi doveva accadere… sono contento che mi sia successa qui, in casa nostra, con accanto i miei compagni, su questo terreno di gioco e soprattutto con e per questa maglia!! Detto ciò… ci vediamo presto in campo", conclude.