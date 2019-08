Mihajlovic all'allenamento del Bologna. VIDEO

Bologna-Spal nel segno di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico aveva sorpreso tutti presenziando a Verona all'esordio in campionato del suo Bologna e ieri sono arrivate le dimissioni dall'ospedale. Presto dovrà tornare al Sant'Orsola di Bologna per il secondo ciclo di chemioterapia necessario per combattere la leucemia che il tecnico ha annunciato al mondo il 13 luglio scorso. Tre giorni prima, aveva diretto il suo ultimo allenamento, in vista del ricovero che sarebbe scattato il 15. A cinquanta giorni di distanza dall'ultima volta, Mihajlovic ha rimesso piede a Casteldebole per dirigere l'allenamento di rifinitura in vista dell'esordio casalingo con la Spal (venerdì, ore 20.45 esclusiva Sky Sport) e dovrebbe essere in panchina sotto gli occhi di patron Joey Saputo, il cui arrivo è previsto nelle prossime ore dal Canada.

La giornata di Sinisa

Riunione tecnica con lo staff in mattinata e con la squadra nel pomeriggio, prima di rimettere piede in campo intorno alle 17.30. L'allenamento è servito al tecnico per vedere con i propri occhi all'opera Gary Medel, ultimo acquisto del Bologna al primo contatto con la sua nuova squadra. Difficilmente il cileno sarà titolare. Dzemaili spera di ottenere una maglia da titolare, avendo risolto definitivamente l'infortunio al polpaccio ed essendo tornato in gruppo ormai dalla scorsa settimana. Mihajlovic però medita di dare una seconda chance all'undici che ha ottenuto un pareggio deludente a Verona, in 11 contro 10, con Poli e Kingsley a formare la mediana titolare.