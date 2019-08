Lo avevamo visto in panchina a Verona per la prima del suo Bologna dopo il primo ciclo di cure contro la leucemia. Sinisa Mihajlovic, dimesso dall'ospedale, è tornato a guidare la sua squadra nella sfida contro la Spal per l'esordio in casa dei rossoblu. Tuta e cappellino in testa, al suo ingresso in campo c'è stata l'ovazione del pubblico del Dall'Ara

