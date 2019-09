Il cambio di gioco verso Lulic porta allo scivolamento a destra della difesa della Sampdoria, che però non riesce ad assorbire tutti i tagli della squadra di Inzaghi: Correa si infila nello spazio tra Bereszynski e Murillo, che contemporaneamente non si accorge di Immobile alle sue spalle, lasciato libero di entrare in area anche da Ekdal. Milinkovic-Savic, invece, chiama palla tra Colley e Murru, che deve anche guardarsi le spalle dall’arrivo di Lazzari (fuori inquadratura), su cui Caprari torna pigramente.

Se in questa settimana la Roma non avrà affinato i suoi meccanismi difensivi senza il pallone, insomma, rischia molto.

Come la Roma può far male alla Lazio

Ma se la Roma è stata fragile contro il Genoa è anche perché per lunghi tratti ha lavorato male anche con il pallone. Al contrario di quanto professa Fonseca, infatti, l’ha tenuto relativamente poco (53,6% la percentuale di possesso finale; a fine primo tempo era appena al 50,7%) e l’ha gestito spesso male, andando velocemente in verticale invece di consolidare il possesso nella metà campo avversaria. È da questa gestione poco attenta del pallone, e non dalla presunta spregiudicatezza del gioco di Fonseca, che sono nate le crepe sulla sua solidità difensiva, impedendogli di disporsi in maniera ottimale per la riaggressione e costringendola ad allungarsi sul campo, ad esporsi alle transizioni avversarie. La Roma, in questo senso, non è stata fragile perché ha seguito le idee dell’allenatore portoghese, ma perché le ha seguite troppo poco.

Dominare il possesso, poi, è una buona idea anche in termini offensivi, perché toglie alla Lazio le sue armi principali. Se Inzaghi può far male con i cambi di gioco e le ricezioni tra le linee di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, allora è meglio togliergli il pallone e costringere giocatori spiccatamente offensivi a fare quello che sanno fare peggio: e cioè coprire lo spazio alle loro spalle. In questo senso, il 4-2-3-1 ha un vantaggio strutturale sulle difese a tre, mettendo un giocatore costantemente nelle condizioni di ricevere tra le linee, che nel caso della Roma è Dzeko, il vero numero 10 dei giallorossi.