Come sta Juan Jesus dopo la gara con il Genoa?

Sta bene. Deve stare bene, il calcio è un posto per gente forte. I giocatori devono reagire alle avversità. Per me non esistono errori individuali, gli errori sono di squadra. E il responsabile di questo sono sempre io. Non mi sentirete mai discolparmi pubblicamente puntando il dito contro il singolo. Io parlo direttamente con i miei giocatori, ma per me non esistono problemi individuali, ma di squadra. Anche con il Genoa è stato così.