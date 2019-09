ATALANTA-TORINO 2-3

24' Bonifazi (T), 38' e 54' Zapata (A), 57' Berenguer (T), 66' Izzo (T)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic (63' Muriel), Gosens (79' Arana); Gomez (67' Malinovskiy); Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Meite, Aina; Baselli (78' Lukic), Berenguer (83' Laxalt); Belotti. Allenatore: Mazzarri

Ammoniti: Hateboer (A), de Roon (A), Berenguer (T)

CAGLIARI-INTER 1-2

29' Lautaro Martinez (I), 50' Joao Pedro (C), 72' rig. Lukaku (I)

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane (75' Castro), Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan (85' Cigarini), Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri (45' Simeone). Allenatore: Maran

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva (79' Godin), Vecino (69' Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez (78' Politano), Lukaku. Allenatore: Conte

Ammoniti: Brozovic (I), Asamoah (I), Nainggolan (C), Ceppitelli (C), Pisacane (C), Ionita (C), Ranocchia (I), Nandez (C)

GENOA-FIORENTINA 2-1

11' Zapata (G), 65' Kouamé (G), 76' rig. Pulgar (F)

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione (71' Romulo), Lerager, Schöne, Radovanovic, Barreca (78' Pajac); Pinamonti (85' Pandev), Kouamé. Allenatore: Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Castrovilli, Badelj (60' Dalbert), Pulgar; Chiesa, Boateng (72' Ribery), Sottil (72' Vlahovic). Allenatore: Montella

Ammoniti: Romero (G), Criscito (G)

LECCE-VERONA 0-1

81' Pessina

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar (59' Rispoli), Rossettini, Lucioni, Dell’Orco (82' Calderoni) ; Shakhov (65' La Mantia), Tachtsidis, Majer; Mancosu, Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rahmani, Kumbulla (78' Bocchetti), Gunter; Faraoni, Henderson (74' Pessina), Veloso, Lazovic; Amrabat, Zaccagni; Tutino (59' Verre). Allenatore: Juric

Ammoniti: Kumbulla (V), Rossettini (L), Gunter (V), Verre (V), Majer (L)

SASSUOLO-SAMPDORIA 4-1

29', 36' e 43' Berardi (Sas), 48' Traore (Sas), 67' rig. Quagliarella (Sam)

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan (79' Mazzitelli), Obiang, Locatelli (84' Djuricic); Traorè; Berardi (75' Boga), Caputo. Allenatore: De Zerbi

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto (54' Ferrari); Ramirez (61' Caprari), Quagliarella, Leris (45' Barreto). Allenatore: Di Francesco

Espulso Vieira (Sam) al 45+1'

Ammoniti: Colley (Sam), Duncan (Sas), Quagliarella (Sam), Caprari (Sam)



UDINESE-PARMA 1-3

17' Lasagna (U), 43' Gervinho (P), 59' Gagliolo (P), 75' Inglese (P)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen (78' Teodorczyk), Jajalo, Mandragora (55' Fofana), De Paul; Sema; Nestorovski (70' Pussetto), Lasagna. Allenatore: Tudor

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (71' Pezzella), Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Grassi (64' Kucka), Barillà; Gervinho, Inglese (82' Cornelius), Kulusevki. Allenatore: D'Aversa

Ammoniti: Grassi (P), Barillà (P), Hernani (P), Teodorczyk (U)