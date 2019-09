Campione in campo e fuori. Questo è Diego Godin, che dopo nove anni di Atletico Madrid ha deciso di accettare la sfida Inter. Profilo di esperienza, giocatore vincente. Insomma, ha tutto quello che piace ad Antonio Conte. Compresa la generosità, che condivide con i compagni e non solo. Come riportato da subrayado.com.uy, infatti, il centrale uruguaiano e sua moglie Sofía Herrera hanno fatto una richiesta speciale agli invitati al loro matrimonio, che si è tenuto lo scorso dicembre, ovvero quella di depositare denaro in due conti bancari diversi per poi donare i proventi al servizio di neonatologia dell'ospedale Pereira Rossell. Niente regali dunque, un gesto davvero lodevole. E utile, soprattutto, dal momento che con il ricavato è stata acquistata una macchina ad ultrasuoni di ultima generazione, unica nel paese, e di cui ce ne sono pochissime al mondo. Le autorità ospedaliere preferiscono tenere riservato il costo dell'attrezzatura, che dovrebbe comunque aggirarsi sulle centinaia di migliaia di dollari. La macchina è già stata installata e sarà presentata ufficialmente lunedì prossimo, 9 settembre. Verrà utilizzata nei reparti di pediatria e neonatologia di Pereira Rossell. Questo CTI neonatale è il più grande del paese e ha circa 40 letti per neonati prematuri in terapia intensiva e intermedia. Godín è il padrino dell'ospedale dal giugno 2018 ed è stato Luis Suárez a metterlo in contatto con le sue autorità. E, secondo quanto filtra dalla struttura, segue sempre con molta partecipazione le attività del personale.