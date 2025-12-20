Allegri, multato l'allenatore rossonero dopo l'episodio con Oriali durante Napoli-MilanSUPERCOPPA
Dal comunicato di denuncia del Napoli, alla decisione. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha inflitto una multa di 10mila euro all’allenatore del Milan Massimiliano Allegri "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive"
Nessuna squalifica ma una multa da 10mila euro: è questa la decisione del giudice sportivo della Serie A nei confronti dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, dopo quanto accaduto nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana persa contro il Napoli. Secondo un comunicato delle scorse ore proprio del club campano, Allegri avrebbe offeso Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, Allegri - da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale - ha "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive".
Il comunicato del Napoli
Così aveva scritto il club campano all’indomani della sfida di Riad: "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto"
I motivi della tensione fra le panchine
A scatenare la tensione un contrasto di campo tra Politano e Rabiot avvenuto nel primo tempo. Da quel momento in poi sono stati diversi i battibecchi a distanza fra le due panchine, culminati nell’episodio fra Allegri e Oriali, citato dal Napoli e ripreso dalle telecamere di Mediaset. A fine gara non c’è stata stretta di mano (almeno davanti alle telecamere) fra i due allenatori: è stato il vice di Allegri Landucci a stringere la mano a Conte. Poi, davanti ai microfoni, nessuno dei protagonisti aveva fatto riferimento all’accaduto.