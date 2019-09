Perde il Torino in casa contro il Lecce e lascia l'Inter sola imbattuta in Serie A. La squadra di Liverani si impone per 2 a 1 con i gol di Farias e Mancosu. L'allenatore granata a fine partita chiede scusa ai tifosi, per una prestazione non all'altezza delle precedenti: "Chiedo scusa ai tifosi che sono stati eccezionali nonostante una partita non all'altezza. Abbiamo sbagliato quasi tutto, probabilmente anche in settimana. Andavamo troppo piano, troppi giocatori sottotono. Abbiamo sbagliato mentalmente e a fargli capire che il Lecce corre e che bisognava fare le cose a mille. La colpa è mia perché scelgo io i calciatori. Al di là del possesso palla, abbiamo sbagliato i calci d'angoli questo vuol dire che non c'era lucidità. Uno può parlare di pressioni, ma è solo una scusa. Se vedete il primo gol non esiste incassare una rete così".

"Sembrava ci fossimo dimenticati come si gioca"

Sul Var protagonista nel finale di partita invece: "Le scelte commentatele voi, a me non interessa. Tante volte è successo che non meritavamo certe decisioni. Oggi il Lecce ha meritato di vincere, poteva farci altri gol. Sono deluso e dispiaciuto. Abbiamo dato entusiasmo e oggi abbiamo mancato la prestazione. Non ci sta che la gamba arrivi sempre in ritardo. Non ci possiamo attaccare a questo. Sembrava che ci fossimo dimenticati come si gioca e quello che abbiamo applicato bene negli ultimi otto mesi".