E' di nuovo Rocco Commisso show. Ma non per una dichiarazione o per un grande acquisto, questa volta. Dopo che il pareggio contro la Juventus ha ridato fiducia alla sua Fiorentina, il neo presidente ha continuato ad accendere l'ambiente. Fino ad imparare per filo e per segno la Canzone viola, lo storico inno del club inciso da Narciso Parigi, esibendosi al pianoforte. Una marcetta che ha acceso il piccolo pubblico presente nella hall di Villa Vittoria, dove si trovava Commisso per la festa che ieri la Fiorentina ha dedicato a sponsor e dipendenti.

"Montella? Guardate che bella squadra contro la Juventus"

Poi è arrivato il commento del presidente sul momento della viola. "La classifica non mi preoccupa, contro l'Atalanta voglio rivedere la bellissima prestazione che c'è stata contro il Napoli e non quella contro il Genoa che non mi è piaciuta affatto", ha parlato Commisso. "Montella dal primo giorno ha la mia fiducia e di tutto lo staff. Mi sta ripagando: guardate che bella squadra ha mostrato contro la Juve".