Il Brescia è partito benissimo, senza la rocambolesca sconfitta con il Bologna sarebbe tra le big: che impressione ti ha fatto?

Si vede che c'è tanto lavoro dietro da parte di Corini. E' una quadra organizzata che esprime un calcio piacevole. In questo momento è pericolosa, una neopromossa in condizione e l'esordio di Balotelli può dare una botta di entusiasmo all'ambiente. Sarà una partita insidiosa: affrontare queste squadre, che sono molto in salute, in questo momento è pericoloso per noi e per tutti.