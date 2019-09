La sconfitta in rimonta contro il Torino è stata dura da digerire, ma il buon gioco mostrato per larghi tratti durante la partita fa ben sperare in vista del futuro. Ne è convinto Gianluigi Donnarumma, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky: "Ho fatto fatica a dormire, una sconfitta che brucia per come la squadra ha giocato bene. Ma ora dobbiamo ripartire, ci siamo disuniti dopo il primo gol - ha spiegato il portiere rossonero - ma avremmo dovuto chiudere prima la partita. Dobbiamo migliorare nel tenere e far girare la palla, come ci chiede il mister". La fiducia in Giampaolo viene sottolineata più volte da Donnarumma. Il gruppo è unito nei confronti dell'allenatore: "Siamo tutti con lui, è un grande allenatore con grandi idee di gioco. Dobbiamo seguirlo e arriverà la partita della svolta, contro il Torino c'è già stata a livello di prestazione". La fatica dei primi tempi era stata messa in preventivo: "Con tanti giocatori nuovi e idee di gioco diverse è naturale far fatica all'inizio"

Donnarumma: "Credo nella Champions"

La prossima partita contro la Fiorentina, squadra in salute e reduce da un risultato positivo, è già un altro ostacolo impegnativo da affrontare: "Dovremo fare la partita e aggredirli, ci vorrà carattere da parte nostra". D'altronde, bisogna iniziare a eliminare i passi falsi se si vuole puntare al grande traguardo della qualificazione in Champions League: "Ci crediamo molto, è un nostro obiettivo, siamo una squadra giovane e con molta fame". L'età non è mai stata un problema infatti per il portiere del Milan, esordiente in Serie A a 16 anni e già abituato ai vari alti e bassi nelle prestazioni e nei giudizi: "Contro il Torino potevo fare meglio? Sì, ma ho le spalle larghe e so che continuando a lavorare riuscirò a migliorare. Dopo qualche anno difficile sento che i tifosi mi sono vicini. Il loro calore mi aiuta a esprimermi meglio, sarà così anche contro la Fiorentina"