È stato il primo ad arrivare Marco Giampaolo, alle 8:15, in una Milanello deserta. Poco dopo, l’arrivo dei giocatori per l’allenamento delle 10:30 in un clima pesante per la pesante sconfitta subita domenica sera in casa dalla Fiorentina. A seguire l’allenamento, sono arrivati poco dopo il direttore sportivo Ricky Massara e Paolo Maldini, che in queste ore hanno confermato la fiducia all’allenatore, ma chiedendo chiaramente un segnale forte a partire dalla prossima di Marassi contro il Genoa, dove Giampaolo si gioca la panchina. La dirigenza si aspetta molto di più da tutti, in primis dallo stesso allenatore, ma anche una presa di responsabilità da parte della squadra e soprattutto dai suoi leader.