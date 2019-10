Arriva Conte: impatto difficile, rigori e confusione

Penalizzato di 6 punti dai verdetti di Calciopoli in merito agli episodi del maggio 2005 contro la Salernitana, l’Arezzo del presidente Piero Mancini decide di affidarsi al 37enne Antonio Conte. Positiva l’avventura da vice di Gigi De Canio a Siena, debutto da allenatore che dopo il corso tecnico a Coverciano lo porta in Toscana: amaranto che con Gustinetti avevano sfiorato i playoff, sfumati per un gol di differenza a favore del Cesena ma rinnovati in panchina grazie alla benedizione di Gianluca Petrachi, amico di Conte e del ds Ermanno Pieroni. Se la Juve punterà su Deschamps, Antonio si accasa all’Arezzo raggiungendo il ritiro di Norcia pur senza conoscere nemmeno un giocatore. In rosa c’è un suo omonimo (il capitano Mirko), difensore come i futuri atalantini Capelli e Carrozzieri, ma soprattutto spiccano i nomi di un giovane Ranocchia (che Conte avrà anche a Bari) e di una punta come Floro Flores affiancato dallo sfortunato Volpato.

Al netto dei tre turni estivi superati in Coppa (fuori anche l’Udinese) introducendo una difesa a quattro poi abbandonata in carriera, Conte sfiora addirittura il colpaccio in amichevole contro la Fiorentina ma fatica in campionato: tatticamente acerbo, ma anche spigoloso con la stampa e i suoi uomini. Saranno 5 i punti raccolti nelle prime 9 giornate, bottino privo di vittorie e frenato dai gol segnati (solo due, tre i rigori sbagliati) che a fine ottobre non hanno azzerato la penalizzazione in classifica. All'incrocio di destini partecipa anche Graziano Pellè, suo futuro attaccante in Nazionale a segno in Cesena-Arezzo (2-0), che ne contribuisce all’esonero del 31 ottobre prima della sfida al “suo” Lecce. Antonio se ne va ricordando allo spogliatoio: "Se entro cinque anni non vinco lo scudetto con la Juve, allora smetto di allenare".