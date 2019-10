Trentasette anni sulla carta d'identià, ma saranno trentotto il prossimo 27 novembre. Bruno Alves non è più un ragazzino, ma ha ancora tanta voglia di giocare. E' lui il muro del Parma, l'ultimo baluardo. Nello scorso campionato ha giocato dal primo tutte le partite a cui ha preso parte (33). E in questo avvio di stagione la musica è rimasta sempre la stessa. Sette su sette da titolare, D'Aversa non lo cambierebbe per niente al mondo. Della serie: "L'età è solo un numero", come ha ricordato lo stesso difensore portoghese sulla propria pagina Instagram. Già, perché è suo il record di palloni recuperati. Nessuno in campionato ha fatto meglio di lui. 121 in sette partite, questo il bottino. Tanti colpi di testa, la sua specialità, ma anche contrasti e anticipi. A completare il podio alle sue spalle ci pensano Samir dell'Udinese, che è a quota 119, e Pezzella della Fiorentina fermo a 113.

Le ultime da Parma

Dopo la sosta per le Nazionali, il Parma sarà chiamato a riscattare la sconfitta di Ferrara patita all'ultima giornata di campionato. Secondo allenamento settimanale per i ragazzi di D'Aversa, con Bruno Alves e Gervinho che si sono allenati regolarmente (erano entrambi in permesso). Lavoro differenziato per i terzini Matteo Darmian e Vincent Laurini, ancora alle prese coi rispettivi infortuni. Assenti i nazionali Andreas Cornelius, Kastriot Dermaku, Riccardo Gagliolo, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski.