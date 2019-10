Il nuovo allenatore dei blucerchiati ha raggiunto il capoluogo ligure poco dopo le 21. Oggi in programma la conferenza di presentazione e il primo allenamento alla guida della Samp, in vista della sfida contro la "sua" Roma

Claudio Ranieri è sbarcato a Genova, pronto a cominciare la sua nuova avventura alla guida della Sampdoria. L’allenatore è arrivato in città poco dopo le 21 di lunedì sera, con diversi giornalisti che l’hanno atteso all’ingresso dell’hotel che ospita i ritiri della squadra blucerchiata. Ranieri si è concesso velocemente a qualche saluto, rinviando ogni dichiarazione alla giornata di oggi, martedì, in cui si svolgerà la conferenza stampa di presentazione al centro sportivo di Bogliasco. Dopo la conferenza, nel pomeriggio l’allenatore guiderà il primo allenamento in vista del suo esordio della prossima domenica dove affronterà la Roma davanti al proprio pubblico.

La Samp riparte da Ranieri

Dopo la risoluzione con Eusebio Di Francesco, la Sampdoria si è subito messa alla ricerca di un nuovo allenatore. Quattro i profili inizialmente considerati: Gattuso, Ranieri, Iachini e De Biasi. Alla fine la scelta è ricaduta sull’allenatore romano: sabato è arrivato l’annuncio ufficiale. Ranieri si è legato ai blucerchiati per le prossime due stagioni, firmando un contratto biennale da circa 2 milioni di euro all’anno. Proprio come nell’annata scorsa sulla panchina della Roma, subentra a Di Francesco.