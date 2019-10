1/21 ©Getty

FiveThirtyEight, sito di proprietà della ABC che si occupa di analisi statistica per temi economici, politici e sportivi, ha preso in esame 628 club di tutto il mondo e stabilito qual è il più forte al mondo. Come? Con un algoritmo che si basa su un ipotetico confronto in campo neutro, in cui una squadra affronta uno stesso avversario di livello medio: viene calcolato il numeri di occasioni - ognuna valutata con un punteggio differente a seconda di vari parametri come la distanza dalla porta - che potrebbe creare e quelle che potrebbe concedere. Il risultato è un valore medio, il Soccer Power Index, che decreta la classifica finale (che può variare di settimana in settimana). Ecco la top 20