Il trequartista argentino ha rinnovato per altre cinque stagioni con il club bianconero: per De Paul nuovo contratto fino al 2024

Rodrigo De Paul e l'Udinese avanti insieme. Il trequartista argentino, in bianconero dalla stagione 2016/17, ha rinnovato il suo contratto con la società friulana per altre cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024. Ad annunciare il prolungamento del giocatore è stato lo stesso club della famiglia Pozzo attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l'intesa con Rodrigo De Paul per la sottoscrizione di un nuovo contratto di durata quinquennale. Il nostro numero 10 , colonna della nazionale argentina, si lega, quindi, al club sino al 30 giugno 2024".

Futuro in bianconero

A lungo al centro di diverse voci di mercato soprattutto dopo l'ultima stagione in cui si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto in Serie A, il classe '94 è dunque destinato a rimanere ancora in bianoconero. Nelle tre stagioni e mezzo fin qui con la maglia dell'Udinese De Paul ha collezionato in totale 116 presenze ufficiali, mettendo a segno complessivamente 18 gol. Nella scorsa annata l'exploit (9 reti e 9 assist) con il club friulano ha permesso all'argentino di conquistare un posto fisso tra i convocati della nazionale Albiceleste, con la quale ha raggiunto il terzo posto nell'ultima edizione della Copa America. Adesso, per lui, un futuro ancora a tinte bianconere.

La soddisfazione di Marino

Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino, ha espresso soddisfazione per il rinnovo di De Paul: "Ci tenevamo a dimostrare a Rodrigo il valore che ha all'interno della nostra squadra - si legge sul sito del club - e, soprattutto, stiamo portando avanti una politica di consolidamento della struttura tecnica considerando che sono in corso anche trattative di rinnovo con altri giocatori. La firma di De Paul da il là, quindi, a una politica di felice convivenza con i nostri giocatori e di solidità degli obiettivi da perseguire".