Gli impegni delle Nazionali hanno lasciato in dote al Bologna l'infortunio di Gary Medel. Brutte notizie per il club rossoblù, che sarà costretto a fare a meno del centrocampista per circa un mese. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto il giocatore, uscito per infortunio nel corso dell'amichevole tra il suo Cile e la Colombia, hanno infatti chiarito l'entità del problema: si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Il report medico

A comunicare le condizioni di Medel è stato lo stesso Bologna attraverso questo report medico pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel, infortunatosi con il Cile, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 4 settimane".

Partita "maledetta"

L'amichevole tra Cile e Colombia è stata una partita "maledetta" per le squadre italiane. Oltre a Medel, sono andati ko anche Alexis Sanchez e Duvan Zapata. L'attaccante dell'Inter ha accusato un infortunio piuttosto grave: lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra e rischio di un lungo stop (3 mesi). Per il centravanti dell'Atalanta, invece, possibile lesione di primo grado all'adduttore della coscia destra e stop di almeno 3 settimane.