Napoli, Ghoulam: "Noi contro tutti. Stanchi di arrivare secondi, vogliamo vincere"

Ritorna il campionato, con il Napoli atteso dalla sfida del San Paolo contro il Verona. Gli azzurri vogliono tornare a vincere dopo il pareggio di Torino per non perdere ulteriore terreno dalle prime. La squadra di Ancelotti crede ancora nello scudetto, come dichiarato anche da Faouzi Ghoulam: "Abbiamo capito che siamo noi contro tutti gli altri – ha dichiarato l'algerino a Radio Kiss Kiss – Ci hanno criticato tantissimo, ma noi facciamo il nostro percorso e restiamo uniti. Tutti vogliono battere il Napoli ma noi siamo orgoglioso di rappresentare questa città. La Serie A è di nuovo un bel campionato, con tante squadre che possono vincere e con tanti campioni che stanno tornando. Scudetto? Noi vogliamo vincere qualcosa, negli ultimi anni siamo arrivati secondi e ora siamo stanchi. Vogliamo fare anche un percorso brillante in Champions League, per infiammare la piazza napoletana che ne ha bisogno. Negli anni siamo cresciuti tanto, sono arrivati calciatori importanti e speriamo di fare bene".

"Torniamo a vincere. A Napoli i miei anni più belli"

Sul momento del Napoli aggiunge: "Dobbiamo vincere con il Verona e sarà importante tornare a segnare. Quelli davanti non segnano perché stiamo facendo una grande fase difensiva e c'è meno lucidità, ma il gol tornerà. In Champions saranno importanti gli scontri diretti con il Salisburgo. Andremo lì per fare risultato, ma ora pensiamo al Verona. Ancelotti? È un allenatore completo, rivedo in lui tante cose di Sarri e Benitez. Dobbiamo restare uniti". Ghoulam sta cercando di tornare al top della forma dopo i tanti problemi fisici: "Ho voglia di tornare a essere il calciatore di prima, ma devo giocare e ritrovare fiducia. Non posso ritornare a quei livelli da un giorno all'altro. Ora ho maggiore continuità e mi sto ritrovando. Sin dal primo giorno mi sono sentito napoletano, qui la gente è meravigliosa. Tanti giocatori sono rimasti qui per l'atmosfera che si respira, sono gli anni più belli della mia carriera".