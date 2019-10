L'attaccante messicano del Napoli è stato costretto a lasciare il campo in barella al 65' della partita tra Messico e Panama, vinta per 3-1 dalla sua Nazionale. Il giocatore ha subito un colpo alla caviglia destra, ma si tratta solo di una botta: Ancelotti lo aspetta

Problema fisico per Hirving Lozano. L'attaccante messicano del Napoli è stato infatti costretto ad abbandonare il campo in barella al 65' di Messico-Panama, partita poi vinta per 3-1 della sua Nazionale. Un colpo alla caviglia destra, l'ennesimo di una partita che ha visto i difensori avversari intervenire spesso duramente sugli attaccanti del Messico, ha costretto il 24enne a chiedere la sostituzione. Il giocatore ha poi abbandonato lo stadio camminando dolorante, ma sulle sue gambe e senza bisogno di alcun aiuto. Per il Napoli si tratta comunque solo di un brutto spavento: solo una botta per Lozano, Ancelotti lo aspetta in Italia.