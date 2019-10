Se n’era andato da Roma lo scorso marzo dopo l’esonero di Di Francesco, per tornare al Siviglia come direttore sportivo. La città che aveva fatto le sue fortune prima da calciatore e poi dietro una scrivania. Ora, a pochi mesi dal divorzio con i giallorossi, Monchi rilascia un'intervista ai media spagnoli in cui parla di plusvalenze, analisi statistica e del calcio come impresa. Poi, quasi di sfuggita, rivela dettagli importanti sul suo addio alla capitale: "Quando sono tornato da Roma, o meglio, quando mi hanno cacciato- ha dichiarato al quotidiano El Confidencial- ho capito che la nostra stagione era stata complicata per i molti infortunati, quindi ho fatto uno studio. Non usare i tuoi giocatori per il 15% della stagione ha un costo sportivo, economico intorno ai 20 milioni".