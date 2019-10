Quando e a che ora si gioca Napoli-Verona?

La partita fra Napoli e Verona si giocherà sabato 19 ottobre alle ore 18 allo stadio San Paolo.

Dove è possibile guardare Napoli-Verona?

La partita fra Napoli e Verona verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Dopo la pausa per le Nazionali, gli azzurri sono pronti a tornare in campo. Reduce dal pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ancelotti non può più permettersi di sbagliare se non vuole perdere altro terreno dalla testa della classifica. Dall’altra parte il Verona, protagonista di un avvio di campionato davvero positivo, così come l’ultimo risultato con la Sampdoria (vittoria per 2-0). L'ultimo pareggio tra Napoli e Verona in Serie A risale all'aprile 1988: da allora 15 successi partenopei e tre veneti. Il Napoli, inoltre, ha vinto tutte le ultime 10 gare interne di Serie A contro il Verona: solo contro il Como (11) ha registrato una striscia di successi in casa più lunga nella sua storia nella massima serie. Ancelotti spera che la tradizione possa confermarsi.

Come arrivano alla partita Napoli e Verona?

Il Napoli ha guadagnato 13 punti in questo inizio di campionato, in tutte le ultime tre stagioni di Serie A la squadra partenopea era partita meglio (14 punti nel 2016/17, 21 nel 2017/18 e 15 nel 2018/19). Gli azzurri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime nove partite casalinghe in campionato, dopo che aveva ottenuto cinque clean sheet nelle precedenti sette. Dall’altra parte il Verona ha ottenuto nove punti nelle prime sette partite di questo campionato: la squadra gialloblù è retrocessa solo in una delle tre occasioni in cui ha ottenuto così tanti punti nelle prime sette gare di Serie A (2001/02), nell’era dei tre punti a vittoria. La difesa del Napoli dovrà stare attenta, perché la squadra di Juric ha segnato un gol in tutte le ultime sei trasferte di Serie A: la squadra gialloblù ha raggiunto una striscia più lunga solo nel 1983 (nove gare esterne di fila in rete).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Per la squadra di Juric il pericolo numero uno parla spagnolo. L’esterno del Napoli José Callejón, infatti, ha segnato quattro gol in otto partite contro il Verona in Serie A: tra le squadre attualmente nel massimo campionato contro nessuna ha una media gol migliore (0.5). Dall’altra parte l’ultimo gol in Serie A dell’esterno del Verona Darko Lazovic è arrivato proprio contro il Napoli, in trasferta lo scorso aprile con la maglia del Genoa.