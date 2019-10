Un primo tempo da sogno, poi i secondi 45' da cancellare per i nerazzurri che all'Olimpico contro la Lazio vedono sfumare il successo dopo essere stati avanti per 3-0 all'intervallo. 3-3 invece il finale di un match che ha regalato gol, emozioni, polemiche e colpi di scena fino all'ultimo secondo. "Quanta amarezza mi lascia questo pareggio? Pochissima. La squadra - le parole dell'allenatore dell'Atalanta Gasperini a Sky Sport - ha fatto un primo tempo notevole e lo avrebbe fatto anche nel secondo tempo se la Lazio non fosse stata rilanciata in qualche modo, poi è normale che potesse avere una reazione. Anche sul 3-2 però abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita. Parlando solo di calcio è stata una grande Atalanta", le parole dell’allenatore nerazzurro.

"Episodi gravi. Rigori inesistenti"

Gasperini non nasconde la rabbia per le decisioni arbitrali: "Il primo rigore ha rilanciato la Lazio. Immobile ha fatto un passo e poi si è tuffato. Questa è una cosa ridicola. Ormai sui rigori non si capisce più niente, ma per chi ha giocato a calcio è abbastanza evidente. Poi è normale che la Lazio in casa possa creare occasioni, niente comunque rispetto a quanto creato da noi. Non c'era proporzione in partita. Poi gli episodi contano eccome, e questo è un episodio abbastanza grave", ha proseguito Gasperini. Che non ha digerito nemmeno il secondo penalty assegnato alla Lazio: "Non c'era nemmeno quello per come intendo io il calcio, Immobile ha messo il piede davanti a De Roon. Peccato, perché ogni volta qui abbiamo sempre qualcosa di importante da sopportare: era già successo in Coppa Italia, episodio che era stato mascherato. Queste sono furbate". Gasperini ha poi concluso: "Se parliamo di calcio, ribadisco che è stata una grande Atalanta. Dovevamo essere più cinici, siamo una squadra che ha ancora voglia di migliorare".

Inzaghi: "Non accetto le dichiarazioni di Gasperini"

Se Gasperini è stato molto critico con l'arbitraggio, Simone Inzaghi ha espresso il parere opposto: "I due rigori erano netti, c'è poco da discutere. Non accetto le dichiarazioni di Gasperini, parla anche della finale di Coppa Italia, ma lì c'era un'espulsione di Masiello". L'allenatore della Lazio ha poi proseguito: "Oggi arbitro e Var erano una garanzia". Sulla partita a due volti della sua squadra ha dichiarato: "Nel primo tempo avrei voluto cambiare tutti i giocatori, ma nella ripresa abbiamo dominato come l'Atalanta nel primo tempo. Risultato giusto, però dobbiamo ancora crescere molto".