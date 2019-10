In conferenza stampa, l'allenatore del Brescia mette in dubbio la presenza di Balotelli per il posticipo di lunedì sera: "Giovedì ha fatto terapie, devo valutare bene se potrà giocare o meno"

Tre settimane dopo l'ultima partita, il Brescia è pronto a ripartire. Lo farà dal posticipo del lunedì sera alle 20.45, quando al Rigamonti arriverà la Fiorentina di Vincenzo Montella, reduce da tre vittorie consecutive. Una sfida tutt'altro che semplice, complice anche la lunga sosta forzata: oltre agli impegni delle nazionali, il Brescia non ha giocato l'ultima di campionato con il Sassuolo, la gara era stata rinviata per commemorare la scomparsa del patron neroverde Giorgio Squinzi.

Corini: "Problema al ginocchio, Balotelli in dubbio"

Un'ulteriore possibile difficoltà per il Brescia l'ha annunciata in conferenza stampa l'allenatore Eugenio Corini, mettendo in dubbio la presenza di Mario Balotelli: "Mercoledì ha avuto un problema al ginocchio e giovedì ha fatto terapie. Devo capire bene se potrà giocare o meno, valuteremo attentamente". L'allenatore del Brescia, però, non è preoccupato e ha la ricetta giusta per affrontare la partita dopo questa lunga pausa: "Metterò in campo la squadra più pronta e con gli uomini in grado di darmi di più sul piano della generosità, c'è bisogno di questo". L'eventuale assenza di Balotelli si andrebbe ad aggiungere a quelle già confermate di Martella, Tremolada, Ndoj, Torregrossa e Magnani. Per la sostituzione del numero 45 in attacco, Corini potrebbe schierare dal primo minuto Alessandro Matri.