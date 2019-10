5/14 ©Ansa

Ranieri soddisfatto per la prestazione ("Sono contento dei ragazzi") e pronto ad immergersi nell’avventura alla Samp: "Adesso fatemi conoscere meglio tutti i giocatori e poi proveremo i temi offensivi. Tra di noi non c’è il responso del campo: ne ho passate tante, per me è importante il campo. Dobbiamo tirarci fuori dalle chiacchiere, tutto il resto non ci deve interessare. Ringrazio i tifosi per l’aiuto di oggi". Poi una battuta sui 68 anni ("Se mi chiamavi 'vecchia volpe' a Firenze mi faceva piacere, adesso no!"), una vita in panchina per Claudio dall’ottimo bilancio negli "esordi": imbattuto 7 volte su 9 in Serie A, ripercorriamo tutti i precedenti