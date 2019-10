Serie A, le migliori giocate della 8^ giornata

La perfezione nel calcio è rara. A differenza degli sport individuali, dove l’esecuzione dei gesti tecnici rientra interamente nel dominio della coordinazione e della precisione dell’atleta, e degli sport giocati con le mani, nel calcio è difficile, quasi utopistico, immaginare un’azione che non venga sporcata in nessun modo dal fatto che ci sono 22 esseri umani in campo e che i piedi non possano venire usati per dipingere. E però, succede più spesso di quanto si penserebbe. Succede perché ad alto livello è pieno di giocatori dotati di una grazia davvero divina, capaci di immaginare e dare forma al calcio nella sua forma più pura purezza. Succede più spesso di quanto immaginiamo, e ogni volta è una sorpresa, perché noi spettatori che di divino abbiamo molto poco ci perdiamo in frivolezze.

Prendiamo il caso di Radja Nainggolan. Quante cose ci vengono in mente che non riguardano il suo talento innato, la sua propensione naturale, istintiva, per il calcio? Senz’altro troppe. Il gol contro la Spal è di una bellezza archetipica, il gol che chiunque giochi a calcio sogna di realizzare almeno una volta in vita sua (sognare non costa nulla). Un concentrato di violenza e armonia per cui dobbiamo ringraziare anche il "Pata" Castro, che si abbassa appena in tempo per non prendersi la palla di Nainggolan in faccia. Dal collo del piede di Nainggolan, che calcia quasi da fermo, dopo aver controllato di petto una respinta della difesa, parte un missile che entra nell’incrocio dei pali come un’auto da corsa effettua una curva, aderendo perfettamente alla tensione della rete. L’effetto-esplosione è dovuto al fatto che Nainggolan colpisce di controbalzo, la grazia viene dal modo in cui incrocia le gambe dopo aver lasciato andare la palla. Se avesse completato il movimento con una piroetta alla Michael Jackson, prendendosi l’inguine con una mano e alzando l’altra al cielo, non ci sarebbe stato niente di strano o fuori luogo.

Il tocco di suola e lo scavetto Tonali