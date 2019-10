“1979, Roma violenta”. L'omicidio Paparelli nello speciale "Storie" di Matteo Marani

In via Dronèro 13, nella lontana periferia nordovest di Roma, in un anonimo punto in cui Casal del Marmo incrocia Casa Lotti-Boccèa, i quattro componenti di casa Paparelli si alzarono tardi. Per il capofamiglia, Vincenzo, quello era l’unico giorno di riposo della settimana. Svegliò la moglie Vanda verso le 9 e poi i figli: Marco, di 13 anni, e Gabriele, di 8. La radio accesa, la colazione preparata ai ragazzi. Era una giornata di festa in una comune famiglia italiana degli Anni 70.

Vincenzo e quella domenica 28 ottobre 1979 entrarono insieme nei libri di storia, ma dalla porta sbagliata. Accadde ciò che nessuno avrebbe mai immaginato che accadesse: la morte di un tifoso allo stadio. La tragedia di un uomo che come unica colpa aveva quella di tifare la sua squadra: la Lazio. Fu la prima volta che avvenne in Serie A e fu la perdita dell’innocenza di tutto il calcio. Nulla, da quel 28 ottobre 1979, è stato più come prima. Gli italiani appresero dalla voce di Giampiero Galeazzi che il loro rapporto con il pallone era cambiato per sempre.

La famiglia Paparelli in una foto d'epoca