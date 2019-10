Se non ci fosse stato Mondiale U-17 avrebbe trovato spazio anche Agoume ?

Deve fare ancora uno step. E' molto promettente ma ha bisogno di lavorare e di abituarsi al nostro calcio. Ha tutte le qualità: abbiamo tanti ragazzi forti. Settore giovanile lavora benissimo. Sta a me capire chi può fare il salto in prima squadra. Pogba arrivò a 18 anni e io lo feci giocare dopo 2 mesi. Se un giocatore è forte non importa che sia giovane. Esposito e Bastoni sono una certezza. Non li faccio giocare per lanciarli ma per i 3 punti