Montella-Capello, che show a "Sky Calcio Club"

A "Sky Calcio Club" Vincenzo Montella usa l'ironia per commentare la reazione di Ribery dopo il cambio con Boateng: "Furioso? Forse si è innervosito perché voleva uscire prima". L'allenatore della Fiorentina ha poi scambiato un paio di battute con Fabio Capello, che aveva Montella come giocatore nell'anno dello scudetto della Roma. "Ora hai capito cosa vuol dire dover fare delle scelte, eh", ha esordito Capello. "Mister, lei non mi faceva mai giocare, a prescindere se segnavo dopo essere entrato in campo o partendo da titolare" la prima risposta di Montella. "Eh ma io facevo sempre delle scelte tecniche, mai per simpatia" la controreplica di Don Fabio. "Certo, infatti fra Montella, Batistuta e Totti la scelta era facile", ha proseguito l'allenatore viola. "Però mi hai fatto godere dopo il gol alla Juve a Torino, quello del 2-2". "E difatti la volta dopo mi rimise in panchina", ha concluso Montella sorridendo.