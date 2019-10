Guarda gli highlights di A!

La nona giornata di Serie A è quella dei pareggi in vetta: per Juve (1-1 a Lecce), Inter (2-2 col Parma) e Napoli (1-1 a Ferrara). Ne approfitta una strepitosa Atalanta (7-1 all'Udinese), a -3 dalla vetta. 5^ sconfitta in 9 giornate per il Milan (ko 2-1 a Roma)

CLICCA E GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS