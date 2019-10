Roma-Milan, le chiavi tattiche della partita

Calhanoglu di prima appoggia corto sulla corsa di Leao proprio in mezzo ai due difensori. Il portoghese ha uno spunto nel controllo e nella velocità da fuoriclasse e lascia sul posto gli avversari. Purtroppo per il Milan colpisce l'esterno della rete, ma in quest'azione c'è una varietà di movimenti e uno sfoggio di tecnica in velocità da predestinato.

Più variabile la situazione sulla destra, dove si è vista una combinazione di movimenti interessante tra Suso e Andrea Conti. Lo spagnolo è finito nel mirino della critica per la gestione maldestra degli ultimi possessi e per la passività in occasione del gol di Calderoni. Nel primo tempo però ha fornito un contributo di ottimo livello. Pioli ha imposto principi e movimenti di catena che hanno limitato il monopolio di Suso sulla manovra del Milan e gli hanno impedito di ridursi al cross a rientrare dalla trequarti. Le corse di Conti in particolare lo hanno aiutato a giocare con più calma e a scegliere soluzioni più efficienti.

L'ex Atalanta portava palla a inizio azione e, a differenza dell'altro centrale laterale Romagnoli, si aggiungeva alla catena di destra, formando un rombo composto da lui vertice basso e Paquetà vertice alto, Suso aperto e Biglia sul vertice sinistro. Conti non si limitava a scaricare il pallone sull'ex Liverpool. Una volta effettuato il passaggio si sovrapponeva alle sue spalle. Suso conduceva verso l'interno e il terzino non poteva seguirlo per via della corsa dell'italiano, un po' come accadeva con Kessié e Calabria nei migliori momenti del Milan di Gattuso. L'andaluso a quel punto aveva diversi compagni vicino e poteva associarsi con loro sul corto, con Paquetà in particolare, oppure cambiare gioco su Theo alto e aperto. In alternativa, poteva cercare il passaggio nello spazio per il movimento verso la porta di uno dei compagni. Da sinistra Calhanoglu e Leao spesso si avvicinavano alla catena di destra, anche in questo caso sia con movimenti in appoggio che con smarcamenti profondi. Anche Biglia non si è limitato a fornire l'appoggio per il passaggio di sicurezza, ma si è alzato durante le triangolazioni e ha attaccato lo spazio dietro la difesa. Sia a destra che a sinistra, appena c'è stata l'occasione il Milan ha provato a giocare filtranti sulla corsa: un palleggio di catena organizzato ma dall'animo verticale, proprio come piace a Pioli.

I meccanismi hanno funzionato bene fino al pareggio leccese. Da lì il Milan è andato in affanno, complice la stanchezza, la delicata situazione psicologica e la sostituzione di Leao con Piatek. Il polacco ha firmato il gol del momentaneo 2-1, ma ha contribuito a inceppare le catene rossonere. Leao è superiore per velocità e tecnica individuale, ma è soprattutto il contributo alla manovra – per le idee che Pioli ha mostrato contro il Lecce – a renderlo insostituibile. Nonostante l'età, il portoghese brilla per la varietà di movimenti verso destra e verso sinistra, sia in appoggio per giocare spalle alla porta, sia in profondità per dare sbocchi verticali al palleggio sulle fasce. Piatek è meno mobile, non svaria in orizzontale per offrire linee di passaggio. Non rompe le linee difensive con tagli veloci verso la porta e quando si offre in appoggio è impreciso nei controlli e nei passaggi, specie di prima. Molte volte, per non sbattere sui suoi limiti, resta ad occupare l'area senza partecipare al gioco. È il motivo per cui Suso, con il suo ingresso, ha ripreso a crossare dalla trequarti come nei giorni peggiori: tutti e tre i suoi traversoni a rientrare nascono dopo l'uscita di Leao. Biglia non riusciva più a supportare la catena e, senza sbocchi vicini, lo spagnolo era costretto all'isolamento e si rifugiava nella giocata che lo ha contraddistinto in negativo.

Come la Roma può sopperire alle assenze con sistema e principi

La Roma invece arriva al match di domenica con molti dubbi di formazione. Senza centrocampisti, Fonseca in conferenza stampa ha promosso Mancini in mediana al fianco di Veretout. Sulla trequarti Zaniolo è sicuro del posto, mentre Florenzi potrebbe sostituire Kluivert espulso nel finale con la Sampdoria. L’altro esterno offensivo potrebbe essere Perotti se Pastore non riuscisse a disputare da titolare il terzo match in sette giorni (a Marassi è entrato al 7’ e Fonseca ha già escluso un suo impiego). Una formazione in definitiva simile a quella che giovedì ha pareggiato col Borussia Monchengladbach, in una partita che Fonseca ha definito come la più dispendiosa della stagione.

In diversi tratti della partita la Roma ha sofferto il pressing dei tedeschi. La costruzione giallorossa ha alternato momenti in cui Mancini restava sulla linea dei centrocampisti a fasi in cui l'ex Atalanta scendeva tra Smalling e Fazio, mentre l'altro mediano, Veretout, restava alto da vertice del rombo di costruzione. A volte Pastore – trequartista centrale – si è abbassato al fianco del francese per provare a scardinare la pressione della squadra di Rose. Il Borussia, disposto col 4-2-3-1, cercava di pareggiare i tre centrali e il mediano con i trequartisti e la punta. Se Pastore o Zaniolo si abbassavano gli esterni dovevano muoversi verso il lato palla e scalare sull'uomo nella propria zona.

Come detto, i giallorossi spesso non hanno trovato le contromisure al pressing. È difficile prevedere quali soluzioni adotterà Pioli, posto che anche lui voglia aggredire alta la Roma. Contro il Lecce il Milan si è disposto a specchio sul rombo di centrocampo di Liverani, con Suso e Leao sui due centrali, Kessié sul regista e Calhanoglu e Paquetà da mezzali pronte a chiudere la linea di passaggio verso il centro e a scattare sul terzino del lato forte. Ci si muoveva seguendo il pallone e si prendeva come riferimento l'avversario vicino nella scalata, un po' come il Monchengladbach.

Anche il Milan potrebbe allora pareggiare gli uomini in costruzione con le tre punte sui difensori, uno dei centrocampisti (Paquetà o Kessié) sul regista e il terzino aggressivo sul tornante del lato forte giallorosso per comprimere la squadra di Fonseca sulla fascia e costringerla al lancio. La Roma però ha avuto momenti brillanti anche nell'emergenza di giovedì, soprattutto grazie a letture individuali che hanno eluso l'aggressione tedesca. Veretout in particolare ha sempre pensato alla giocata da eseguire prima di ricevere e anche spalle alla porta ha saputo trovare il compagno dietro la linea di pressing.