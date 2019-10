Roma-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Roma in emergenza infortuni, Milan alla ricerca di punti per risalire la classifica. Fonseca costretto a partire ancora con Mancini a centrocampo, a fianco di Veretout. Pastore e Perotti titolari, Florenzi va in panchina. Pioli risponde preferendo Leão a Piatek. Kessié vince il ballottaggio con Krunic. La partita è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 dalle 18, anche in 4K HDR su SkyQ