L'Atalanta ha una media realizzativa in campionato impressionante: 28 gol nelle prime 9 giornate. È record per la Serie A nell'era dei 3 punti. Nella stagione 1992-1993 il Milan di Capello aveva fatto meglio ma si giocava ancora per i 2 punti

28 gol segnati in 9 giornate di campionato. Numeri da capogiro per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che viaggia a una media di più di tre gol a partita. Un rullino di marcia spaventoso, che ha consentito ai nerazzurri di prendersi il terzo posto in classifica a 20 punti. Nell'ultimo turno di Serie A Gomez e compagni hanno spazzato via l'Udinese di Igor Tudor vincendo 7-1 con con tripletta di Muriel, doppietta di Ilicic, gol di Pasalic e gol anche per il 2002 Traoré, al debutto in A e in gol dopo 6’ dal suo ingresso.