Infortunio Malcuit, lesione del crociato anteriore: il comunicato del Napoli

Timori confermati. Dopo essere stato costretto a uscire al 69’ di Spal-Napoli per infortunio, Kevin Malcuit è stato sottoposto a esami clinici alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato la “lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro”. Il difensore azzurro sarà visitato nella giornata di martedì dal professor Mariani a Villa Stuart.

Un altro infortunio a Ferrara

Non è la prima volta che un calciatore del Napoli subisce un brutto infortunio a Ferrara: era capitato a Milik il 23 settembre 2017. Si ruppe il crociato anteriore del ginocchio destro. Un anno prima, con la sua nazionale, si era rotto quello del ginocchio sinistro.

Napoli, emergenza in difesa

L’infortunio di Malcuit va ad aggiungersi ad altri problemi: a Ferrara non hanno viaggiato con la squadra Manolas, Hysaj e Mario Rui. Le loro condizioni saranno rivalutate per capire chi e se potrà essere già recuperato per il turno infrasettimanale.