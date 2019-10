Probabili formazioni di Udinese Roma

Tudor con il dubbio De Paul. Se l'argentino dovesse giocare avanzato, allora uno fra Okaka e Lasagna andrà in panchina. Fonseca deve sciogliere il ballottaggio Spinazzola Cetin. Partita in programma Mercoledì 30 ottobre alle 21. Diretta DAZN1 (canale 209)

L'Udinese aveva la migliore difesa del campionato, avendo incassato solo sei gol. Ne ha presi sette in una partita soltanto. A Bergamo, con l'Atalanta, ormai è diventato difficile per tutti e i bianconeri lo sanno bene. Adesso tornano a giocare in casa, alla Dacia Arena, dove sono arrivate tre vittorie su cinque partite. Tudor spera di ripetere quanto fatto alla prima giornata con il Milan. Servirà un'altra grande prestazione, infatti, per battere la Roma, reduce dal successo proprio sui rossoneri e sempre più vicina alla zona Champions. Inoltre la squadra di Fonseca non sbaglia un colpo lontano dall'Olimpico (2 vittorie e altrettanti pareggi fino a questo momento). Necessario non invertire la tendenza.

Udinese, squalificato Opoku

L'assenza forzata del difensore ghanese promette di non essere l'unico cambio di formazione nel turno infrasettimanale dopo la bastonata subita dall'Atalanta. Ter Avest dovrebbe tornare a presidiare la fascia destra a meno che Stryger Larsen non recuperi per tempo. In difesa De Maio è in ballottaggio con Troost-Ekong e Nuytinck. Jajalo potrebbe lasciare il posto a Fofana. Non è da escludere che De Paul venga avanzato, in questo caso uno tra Lasagna e Okaka partirebbe dalla panchina.

UDINESE (3-5-2) Probabili formazioni: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Sema, De Paul, Jajalo, Mandragora, Samir; Lasagna, Okaka. All. Tudor

Roma, torna Kluivert

Justin Kluivert torna dalla squalifica, per il resto la rosa di Fonseca è decimata dagli infortuni ma rinvigorita nello spirito dal successo sul Milan che ha in parte spazzato via l'amaro esito della sfida di Europa League col 'Gladbach. L'allenatore giallorosso deve sciogliere il ballottaggio Spinazzola-Cetin.

ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca