Udinese-Roma: formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Alla Dacia Arena i bianconeri, reduci dal ko per 7-1, ospitano la Roma. Terza panchina di fila per Florenzi: nessun caso alle spalle. Fonseca sceglie Santon, più difensivo, al suo posto. In attacco torna Kluivert dopo la squalifica. Tudor schiera in avanti Lasagna e Okaka. Il match è in diretta dalle 21 su DAZN1+ (canale 212 di Sky)