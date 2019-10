Guarda tutti gli highlights di A!

36' Bonucci (J), 41' Kouamé (G), 96' rig. Ronaldo (J)

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira (61' Rabiot), Bentancur, Matuidi (61' Ramsey); Bernardeschi (79' Douglas Costa); Dybala, Ronaldo. All: Sarri

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Agudelo (84' Radovanovic), Schone; Cassata, Pandev (68' Gumus), Kouamé (81' Sanabria); Pinamonti. All: Thiago Motta

Espulsi: Cassata (G) al 51' per doppia ammonizione e Rabiot (J) all'87' per doppia ammonizione

Ammoniti: Bentancur (J), Rugani (J), Pandev (G), Bonucci (J)

23' Lautaro Martinez (I), 63' Lukaku (I), 76' aut. Skriniar (I)

BRESCIA (3-5-2): Alfonso; Cistana, Gastaldello (68' Martella), Mangraviti (75' Ndoj); Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo (86' Matri), Mateju; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah (81' Biraghi); Lautaro, Lukaku (86' Esposito). Allenatore: Conte

Ammoniti: Candreva (I), Gagliardini (I), Cistana (B), Mateju (B), Skriniar (I), Ndoj (B), Balotelli (B), Antonio Conte (I)

16' Maksimovic (N), 41' Freuler (A), 71' Milik (N), 86' Ilicic (A)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan (11' Zielinski), Fabian Ruiz, Insigne; Milik (82' Llorente), Lozano (59' Mertens). Allenatore: Ancelotti.



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti (64' Kjaer), Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (69' Castagne); Ilicic, Gomez (74' Muriel). Allenatore: Gasperini.

Espulsi: Ancelotti (N)

Ammoniti: Toloi (A), Maksimovic (N), de Roon (A), Pasalic (A), Di Lorenzo (N), Insigne (N)

13' Zaniolo, 51' Smalling, 54' Kluivert, 65' rig. Kolarov

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest (55' Nestorovski), Mandragora (46' Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna (79' Pussetto). All: Tudor

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (78' Florenzi), Pastore (70' Cetin), Kluivert (73' Perotti); Dzeko. All: Fonseca

Espulso: Fazio (R) al 31' per fallo da ultimo uomo

Ammoniti: Mancini (R), Dzeko (R), Okaka (U), Jajalo (U), Barak (U), de Paul (U)

25' Acerbi, 33' Immobile, 70' rig. Immobile, 90' aut. Belotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (79' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi (75' Parolo), Luis Alberto, Lulic; Caicedo (72' Correa), Immobile. All: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco (52' Verdi); De Silvestri, Baselli (75' Djidji), Lukic, Meité, Laxalt; Zaza (67' Iago Falque), Belotti. All: Mazzarri

Espulso: Nkoulou (T) al 68' per doppia ammonizione

Ammoniti: Acerbi (L), Marusic (L)

23' rig. Santander (B), 48' e 83' Joao Pedro (C), 73' Simeone (C), 92' aut. Olsen (C)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (65' Castro), Cigarini (71' Oliva), Rog; Nainggolan (82' Ionita); Joao Pedro, Simeone. All: Maran

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Schouten; Orsolini (70' Skov Olsen), Soriano (82' Svanberg), Sansone; Santander (60' Palacio). All: Mihajlovic

Ammoniti: Cigarini (C), Orsolini (B), Pellegrini (C)

25' Boga (S), 63' Castrovilli (F), 82' Milenkovic (F)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan (82' Traore), Magnanelli, Djuricic (56' Obiang); Berardi, Caputo (69' Defrel), Boga. All: De Zerbi

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Benassi (87' Badelj), Pulgar, Castrovilli, Sottil (61' Ghezzal), Boateng (75' Vlahovic), Chiesa. All: Montella

Ammoniti: Venuti (F), Caputo (S), Pezzella (F), Djuricic (S), Berardi (S), Dalbert (F), Castrovilli (F)

8' Lapadula (L), 92' Ramirez (S)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; De Paoli, Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Barreto (46' Ramirez), Ekdal; Bertolacci (66' Leris); Bonazzoli (66' Rigoni), Quagliarella. All: Ranieri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (87' Rispoli), Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (69' Mancosu); Falco, Lapadula (69' Babacar). All: Liverani

Espulso: Tachtsidis (L) al 71' per doppia ammonizione

Ammoniti: Ekdal (S), Petriccione (L), Meccariello (L), Ferrari (S), Vieira (S), Depaoli (S)

Lazovic 10'

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (75' Sprocati); Kucka, Brugman, Barillà (60' Hernani); Karamoh, Kulusevski, Gervinho. All: D'Aversa



HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (90' Danzi), Lazovic; Verre (62' Pessina), Salcedo (46' Zaccagni); Stepinski. All: Juric

Ammoniti: Gervinho (P), Kumbulla, Verre, Amrabat, Miguel Veloso, Zaccagni (V)