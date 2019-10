L'allenatore del Napoli, espulso durante la gara contro l'Atalanta, è stato fermato per una giornata dal Giudice Sportivo. 10 i giocatori squalificati per l'11^ giornata di Serie A. Ammende a Inter e Napoli

Una giornata di squalifica per Carlo Ancelotti: è questa la decisione del Giudice Sportivo sull'allenatore del Napoli, espulso per proteste nel concitato finale del match tra gli azzurri e l'Atalanta valido per la 10^ giornata di Serie A. Ancelotti è stato fermato "per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo, contestato una decisione arbitrale". L'allenatore, insieme alla squadra, ha contestato la mancata assegnazione di un calcio di rigore per un duro contatto in area tra Llorente e Kjaer. Squalificato per un turno anche il dirigente del Napoli Giovanni Paolo De Matteis.

Gli squalificati per l'11^ giornata

In vista dell'11^ giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha inoltre squalificato 10 giocatori. Due turni di stop per il portiere del Genoa Federico Marchetti, espulso dalla panchina durante il match contro la Juventus. Marchetti è stato sanzionato "per avere, al 12° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Stop di un turno, infine per altri nove calciatori. Si tratta di Cassata (Genoa), Fazio (Roma), Nkoulou (Torino), Rabiot (Juventus) e Tachtsidis (Lecce), tutti espulsi, e De Roon (Atalanta), Jajalo (Udinese), Luca Pellegrini (Cagliari) e Pezzella (Fiorentina), già diffidati e ammoniti.

Società, ammende a Inter e Napoli

Per quanto riguarda le sanzioni alle società, ammenda di 5mila euro all'Inter a causa dei cori offensivi perpetrati dai tifosi nerazzurri nei confronti di Mario Balotelli nel corso del match contro il Brescia. 3mila euro di multa al Napoli, invece, per il lancio di una bottiglietta di plastica all'interno del terreno di gioco da parte dei tifosi azzurri.