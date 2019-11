Tre partite in contemporanea nella domenica di Serie A: l'11^ giornata riserva la sfida al Bentegodi tra il Verona e il Brescia penultimo in classifica. Rrahmani salva sulla linea. Si gioca anche Lecce-Sassuolo, punti pesanti tra formazioni a quota 9: Traoré spreca in avvio, la sblocca Lapadula. E il Genoa cerca il sorpasso sull'Udinese a Marassi. Diretta Gol per non perdersi nulla su Sky Sport 251