Serie A, le migliori giocate della 10^ giornata

Se per fare una prova servono tre indizi, il secondo gol praticamente uguale (andatevi a rivedere il gol contro l’Inter) ci dice che, insomma, questa giocata è nel bagaglio dell’esterno del Sassuolo. In alcuni momenti Boga sembra semplicemente troppo rapido per i difensori della Serie A. In questo campionato gli riescono 4.8 dribbling ogni 90’ minuti, primo con ampio margine in questa classifica. De Zerbi lo ha impiegato in maniera alternata, ma nelle ultime giornate Boga sembra essersi guadagnato il posto grazie a 2 gol e 1 assist in 3 partite.

Gol non banali come questo, dove fa praticamente tutto: dopo aver ricevuto a 35-40 metri dalla porta, punta Milenkovic che pur di non farsi saltare subito lo lascia avanzare fin dentro l’area, sperando in un aiuto. L’aiuto arriva, ma a quel punto Boga accelera all’improvviso, passando in mezzo ai due avversari con una sterzata. A questo punto potrebbe tirare, ma usa la conclusione solo come una minaccia: con la prima finta fa entrare in scivolata Milenkovic, con la seconda prende il tempo a Pezzella, per poi calciare forte e preciso sul secondo palo. Quello che impressiona è la rapidità di queste azioni e di come Boga riesce ad eseguirle tenendo sempre il pallone incollato al piede. Se riuscirà a farlo con continuità, il Sassuolo avrà trovato una gemma preziosa.

Il lancio di Fabian Ruiz