Udinese, esonerato Tudor: contro il Genoa con il vice Gotti in panchina

La decisione è stata presa: l'Udinese ha esonerato Igor Tudor. L'allenatore croato paga le due prestazioni negative contro Atalanta e Roma, con due pesanti sconfitte e ben 11 gol subiti. In 180 minuti i bianconeri sono passati dal primato nella classifica di chi ha subito meno reti all'essere la quintultima difesa del campionato. Un crollo che ha convinto la società a cambiare: nonostante Tudor abbia diretto l'allenamento alla ripresa dopo il turno infrasettimanale, nella prossima partita a Genova non sarà in panchina. L'Udinese gli ha comunicato ufficialmente l'esonero, optando dunque per il cambio d'allenatore oltre al ritiro per l'intesa squadra.

Contro il Genoa con Gotti in panchina

Essendoci stato il turno infrasettimanale, c'è subito un'altra partita di campionato da preparare e quindi poco dopo per scegliere il nuovo allenatore. Contro il Genoa, dunque, in panchina ci sarà Luca Gotti, vice di Igor Tudor in quest'inizio di stagione. Si tratta di un uomo della società, non facente quindi parte dello staff del croato ma chiamato dallo stesso presidente Pozzo. Tra Cagliari, Parma e Bologna ha lavorato per sette anni nello staff di Roberto Donadoni, mentre nella scorsa stagione ha condiviso l'importante esperienza al Chelsea con Maurizio Sarri vincendo l'Europa League e classificandosi al terzo posto in Premier League. Come primo allenatore, invece, ha lavorato a Treviso in Serie B e con la Triestina in Serie C. L'Udinese gli ha già comunicato la decisione e si affiderà momentaneamente a lui, in attesa di scegliere il nuovo allenatore.