Insuperabile, l’Inter, quando è lontana da San Siro. La squadra di Antonio Conte infatti ha sempre vinto in trasferta in campionato ed è l’unica squadra ad esserci riuscita nelle cinque principali leghe europee. Il percorso è cominciato con la vittoria sul campo del Cagliari (1-2), quindi il successo nel derby con il Milan per 0-2, quindi i tre punti conquistati contro Sampdoria (1-3), Sassuolo (3-4), Brescia (1-2) e in ultimo il Bologna rimontato nel finale lo scorso sabato (1-2). Solo in un’occasione i nerazzurri non hanno subito reti, ma poco importa quando c’è una simile continuità di risultati in trasferta. L'ultima serie vincente fuori casa di questo tipo risale alla stagione 2012/2013 con Stramaccioni in panchina e Milito-Cassano in attacco. I nerazzurri vinsero contro Pescara, Torino, Chievo, Milan, Bologna e Juventus (allenata all'epoca proprio da Antonio Conte). La serie si interruppe a Bergamo la settimana dopo il successo allo Juventus Stadium: fu l'Atalanta a fermare la corsa esterna dell'Inter, grazie al successo per 3-2.

Lukaku trascinatore



Molto di quello che sta ottenendo l’Inter passa per i piedi di Romelu Lukaku, anche in questo caso con rendimenti eccellenti fuori casa. Infatti sei delle otto reti siglate dall’attaccante belga sono arrivate lontane dal Meazza. E non è un caso che lui più di tutti rispecchi il trend della squadra, visto lo splendido rapporto che ha con Conte.