Quarta giornata di Champions League alle porte: dopo il weekend di campionato, le squadre italiane saranno impegnate nella massima competizione europea. A cominciare da Napoli e Inter, che scenderanno in campo martedì per due gare fondamentali: la squadra di Carlo Ancelotti affronterà il Salisburgo al San Paolo, i nerazzurri invece andranno a Dortmund per uno scontro diretto per la qualificazione agli ottavi. Per le gare del martedì, sono stati scelti gli arbitri che dirigeranno le sfide. Napoli - Salisburgo è stata affidata al polacco Marciniak, mentre per Borussia Dortmund - Inter ci sarà l'olandese Makkelie, entrambi appartenenti al gruppo élite dell'UEFA. Impegnati anche gli arbitri italiani: dopo Roma - Napoli, Gianluca Rocchi dirigerà l'incontro tra Chelsea e Ajax; i suoi assistenti saranno Meli e Peretti, Mariani il quarto uomo, mentre i VAR saranno Valeri e Carbone. Assistenti in video italiani anche in Liverpool - Genk: si tratta di Irrati e Guida. Di seguito l'elenco completo delle designazioni.

L’elenco completo

18:55 CET - Barcelona (Camp Nou)

FC Barcelona (ESP) - SK Slavia Praha (CZE) | Group F

Referee: Michael Oliver (ENG)

Assistant Referee 1: Stuart Burt (ENG)

Assistant Referee 2: Simon Bennett (ENG)

Fourth Official: Andrew Madley (ENG)

Video Assistant Referee: Christopher Kavanagh (ENG)

Assistant Video Assistant Referee: Lee Betts (ENG)

UEFA Referee Observer: Luciano Luci (ITA)

UEFA Delegate: David Findlay (SCO)

18:55 CET - St Petersburg (Gazprom Arena)

FC Zenit (RUS) - RB Leipzig (GER) | Group G

Referee: Orel Grinfeld (ISR)

Assistant Referee 1: Roi Hasan (ISR)

Assistant Referee 2: Idan Yarkoni (ISR)

Fourth Official: Eitan Shmuelevitz (ISR)

Video Assistant Referee: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)

Assistant Video Assistant Referee: Roi Reinshreiber (ISR)

UEFA Referee Observer: Alexandru Deaconu (ROU)

UEFA Delegate: Velid Imamović (BIH)

21:00 CET - Liverpool (Anfield)

Liverpool FC (ENG) - KRC Genk (BEL) | Group E

Referee: Ivan Kružliak (SVK)

Assistant Referee 1: Tomáš Somoláni (SVK)

Assistant Referee 2: Branislav Hancko (SVK)

Fourth Official: Filip Glova (SVK)

Video Assistant Referee: Massimiliano Irrati (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Marco Guida (ITA)

UEFA Referee Observer: Stefan Messner (AUT)

UEFA Delegate: Petr Fousek (CZE)

21:00 CET - Naples (Stadio San Paolo)

SSC Napoli (ITA) - FC Red Bull Salzburg (AUT) | Group E

Referee: Szymon Marciniak (POL)

Assistant Referee 1: Paweł Sokolnicki (POL)

Assistant Referee 2: Tomasz Listkiewicz (POL)

Fourth Official: Tomasz Musiał (POL)

Video Assistant Referee: Paweł Gil (POL)

Assistant Video Assistant Referee: Marcin Borkowski (POL)

UEFA Referee Observer: William Young (SCO)

UEFA Delegate: João Morais (POR)

21:00 CET - Dortmund (Signal-Iduna-Park)

Borussia Dortmund (GER) - FC Internazionale Milano (ITA) | Group F

Referee: Danny Makkelie (NED)

Assistant Referee 1: Mario Diks (NED)

Assistant Referee 2: Hessel Steegstra (NED)

Fourth Official: Kevin Blom (NED)

Video Assistant Referee: Jochem Kamphuis (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Bas Nijhuis (NED)

UEFA Referee Observer: Nikolay Levnikov (RUS)

UEFA Delegate: Peadar Ryan (IRL)

21:00 CET - Décines-Charpieu (Groupama Stadium)

Olympique Lyonnais (FRA) - SL Benfica (POR) | Group G

Referee: Björn Kuipers (NED)

Assistant Referee 1: Sander van Roekel (NED)

Assistant Referee 2: Erwin Zeinstra (NED)

Fourth Official: Serdar Gözübüyük (NED)

Video Assistant Referee: Pol van Boekel (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Joost van Zuilen (NED)

UEFA Referee Observer: Alfredo Trentalange (ITA)

UEFA Delegate: Bakar Jordania (GEO)

21:00 CET - València (Mestalla, camp del València)

Valencia CF (ESP) - Lille OSC (FRA) | Group H

Referee: Sergey Karasyov (RUS)

Assistant Referee 1: Igor Demeshko (RUS)

Assistant Referee 2: Maksim Gavrilin (RUS)

Fourth Official: Sergey Ivanov (RUS)

Video Assistant Referee: Bastian Dankert (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Vitaliy Meshkov (RUS)

UEFA Referee Observer: Jaap Uilenberg (NED)

UEFA Delegate: Kazimierz Oleszek (POL)

21:00 CET - London (Stamford Bridge)

Chelsea FC (ENG) - AFC Ajax (NED) | Group H

Referee: Gianluca Rocchi (ITA)

Assistant Referee 1: Filippo Meli (ITA)

Assistant Referee 2: Giorgio Peretti (ITA)

Fourth Official: Maurizio Mariani (ITA)

Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Ciro Carbone (ITA)

UEFA Referee Observer: Vladimír Medveď (SVK)

UEFA Delegate: Dag Steinar Vestlund (NOR)