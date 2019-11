In attesa della prossima panchina, Massimiliano Allegri è salito in cattedra. Lo ha fatto nelle aule di Coverciano, le stesse da cui ha iniziato il suo percorso professionale che l’ha portato a vincere scudetti e coppe prima con il Milan e poi con la Juventus, dopo essersi messo in mostra alla guida del Cagliari, la sua prima esperienza in A da allenatore.

Questa volta in veste di docente, Allegri ha tenuto una lezione speciale per i tecnici che seguono i corsi Uefa Pro e Uefa A: due ore in cui ha ripercorso la sua carriera da allenatore, spiegando la sua visione del calcio: “È sempre emozionante – ha commentato – ed è sempre un piacere tornare a Coverciano, nello stesso luogo dove mi sono formato come allenatore. Oggi sono venuto a raccontare le mie esperienze e credo che possano essere utili e formative per coloro che adesso sono dietro i banchi, con la volontà di diventare dei tecnici. Qui al Centro Tecnico Federale ho dei bei ricordi: qui ho seguito tutti e tre i corsi della Scuola Allenatori e ho iniziato il mio percorso da Mister”. Ora, dopo 6 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, oltre a un poker di Panchine d’Oro quale miglior allenatore di A, Allegri si gode il suo anno sabbatico valutando proposte…