La Lazio sta vivendo un grande momento di forma. Così come Ciro Immobile, che contro il Milan a San Siro ha raggiunto quota 100 gol in maglia bianconceleste. Ma il suo compagno di squadra, Acerbi, ha postato un video su Instagram in cui prende in giro l'attaccante, colpito dal mal d'aereo durante il viaggio di ritorno da Milano a Roma.