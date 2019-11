Serie A, le migliori giocate della 11^ giornata

Dopo Roma-Napoli, per giustificare questo retropassaggio di rabona del tutto gratuito, Pastore ha cercato comunque di dare una spiegazione razionale: «Ero stanco, non me la sentivo di andare di sinistro. Mi sentivo più sicuro così». Che il trequartista argentino cerchi di spiegare con la sicurezza un gesto tecnico così complesso, fatto per eseguire un passaggio così semplice, la dice lunga sulla sua voglia di essere considerato un giocatore funzionale alla squadra, e non un semplice giocoliere impegnato a divertire il pubblico. Il fatto è che adesso che Pastore, contro ogni pronostico, è davvero tornato ad essere un giocatore funzionale per la squadra in cui gioca, solo adesso ci rendiamo conto di quanto la bellezza gratuita caratterizzi il suo gioco in maniera intrinseca, e senza di essa non riusciremmo a riconoscerlo. Per quanto i dati sui recuperi palla e le analisi sulla sua gestione del possesso sotto pressione siano importanti, sono numeri come questo, la loro stessa gratuità in un contesto in cui l’errore ha un peso sempre più grande per gli equilibri tattici di una squadra a ricordarci il reale valore di Pastore. Il motivo stesso per cui ce ne eravamo innamorati la prima volta, quando era un ragazzino a Palermo.

